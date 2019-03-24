Футболисты иркутского «Зенита» обыграли «Крылья Советов-2002» на сборе в Крымске
Первую победу в 2019 году одержали футболисты иркутского «Зенита». Пусть и в контрольном матче. На сборе в Крымске наши парни обыграли самарские «Крылья Советов-2002» с минимальным счетом 1:0
Единственный мяч на свой счет записал один из самых опытных игроков нашей команды полузащитник Алексей Ющук. Напомним, в Крымске иркутская дружина уже провела один товарищеский матч. Встреча с краснодарской командой закончилась боевой ничьей 2:2.
На этом подготовительном сборе у «Зенита» намечено еще несколько контрольных игр. 24 марта иркутяне должны встретиться с «кубанью-Холдингом». На 3 апреля запланирована встреча с соперником по дивизиону "Восток" — "Сахалином" из Южно-Сахалинска. Соперники по остальным контрольным матчам (даты матчей — 28, 31 марта, 7 апреля) уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU