На территории бывшего «Усольехимпрома» произошел пожар

СЕГОДНЯ 07:09 2019-03-24T07:09:06+03:00

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Ранним утром в воскресенье, 24 марта в Усолье-Сибирском, на территории бывшего предприятия «Усольехимпром» произошел пожар. Около 5 часов там загорелся неэксплуатируемый кирпичный пристрой к бывшему зданию заводоуправления.

Уже через несколько минут пожарные прибыли на место ЧП. К этому моменту горел мусор внутри помещения и а также кровля пристроя. Как сообщили "комсомольской правде" в Иркутске в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, жертв и пострадавших удалось избежать.

Уже известна возможная причина пожара. Специалисты считают, что пристрой мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем. Сейчас подсчитывается ущерб и устанавливается виновник ЧП.

Напомним, в феврале этого года, на территории бывшего «Усольехимпрома» уже был пожар. Ночью, 21 февраля, там также горело неэксплуатируемое здание. По предварительным данным, это был поджог. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU