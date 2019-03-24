2019-03-24T09:21:53+03:00
Общество

Бобслеист из Братска Александр Зубков выиграл 400 тысяч рублей в программе «Кто хочет стать миллионером?»

Наш земляк играл в паре с Натальей Бестемьяновой
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бобслеист из Братска Александр Зубков выиграл 400 тысяч рублей в программе «Кто хочет стать миллионером?»Бобслеист из Братска Александр Зубков выиграл 400 тысяч рублей в программе «Кто хочет стать миллионером?»Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Знаменитый бобслеист из Братска Александр Зубков поучаствовал в популярном интеллектуальном шоу «Кто хочет стать миллионером?» . Бывший президент федерации бобслея России играл в паре с олимпийской чемпионкой Калгари 1988 года, фигуристкой Натальей Бестемьяновой.

Спортивный дуэт не добрался до главного приза шоу в 3 миллиона рублей, остановившись в трех шагах от заветной суммы. Александр и Наталья выиграли 400 тысяч рублей, не дав ответ на вопрос на 800 тысяч, который звучал так: "Какой президент ездил на бронированном автомобиле, конфискованном у гангстера Аль Капоне?". Игроки признались, что не знают точный ответ и забрали деньги.

И зря, правильный ответ Александр Зубков все же дал, но произошло это уже после того, как игра закончилась. Бобслеист дал ответ: Франклин Рузвельт и он оказался правильным.

- Ну почему вы не проявили спортивный азарт, смелость и риск?, - удивленно спросил ведущий Дмитрий Дибров.

- Бывает, надо вовремя остановиться, - шутя, ответил Александр Зубков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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