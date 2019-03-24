СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-24T10:01:03+03:00

ДТП в Нукутском районе: водитель насмерть сбил пешехода на трассе и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Серьезное ДТП произошло в Нукутском районе, на трассе Залари-Жигалово. 23 марта, около 21 часа, в районе села Новоленино водитель неизвестного пока автомобиля, сбил пешехода и даже не оказав ему первой помощи и не вызвав врачей, скрылся с места ДТП.

- 29-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. –Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, а также ведется розыск возможных очевидцев и предполагаемого виновника ДТП. Если вам что-то известно об этой аварии, сообщайте в ближайший отдел полиции.

Кроме того, полицейские призывают сбежавшего водителя добровольно явиться в отдел внутренних дел для дачи пояснений.

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ИСТОЧНИК KP.RU