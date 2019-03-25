2019-03-25T03:33:44+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 25 марта днем +5

По области – ветер до 14 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 25 марта днем +5Прогноз погоды в Иркутске: 25 марта днем +5Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 25 марта - переменная облачность, временами в городе будет идти небольшой снег. Ветер подует северо-восточный, днём сменится на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью -3…-5, днём воздух прогреется до +3…+5.

- По области - переменная облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днём в западных районах и местами по остальной территории небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет северо-западный, северо-восточный, днём по югу Приангарья юго-восточный 5-10 м/с, днём в западных районах области ожидаются порывы до 14 м/с.

Температура в регионе ночью -3…-8, при прояснении -13…-18, в северных, верхнеленских районах -23…-28, при облачной погоде -13…-18, в северо-западных районах -5…-10, при прояснении -15…-20. Днем 25 марта синоптики обещают +1…+6, местами -4…-9 градусов.

Внимание водителей! 25 марта на дорогах Иркутска и Иркутской области - гололедица и снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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