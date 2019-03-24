СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-24T14:04:08+03:00

Продавали ворованный бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудят за кражу нефтепродуктов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

В Ангарский городской суд на днях поступило уголовное дело в отношении шести местных жителей, которых обвиняют в краже нефтепродуктов.

Разбогатеть нечестным путем сообщники, которыми оказались приятели в возрасте от 31 до 51 года, решили так. В 2017 году они пробурили землю в районе ангарского предприятия, проложили подземный трубопровод и врезались в технологический (дренажный) колодец. Похищенный бензин нефтяные короли перевозили в арендованную промышленную базу недалеко от цеха комбината. Затем находили клиентов и продавали его по цене 25 рублей за литр.

- Таким образом, злоумышленники похитили более 33-х тонн нефтепродукта на общую сумму 1 миллион 338 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Сотрудники ФСБ поймали их в феврале 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продавал служебный бензин по дешевке: водитель из Ангарска наворовал топлива на 705 тысяч рублей (Подробности)

Банду, которая два года рыла тоннель, чтобы воровать нефть, осудили в Ангарске (Подробности)

Девять сумок с деньгами и побег до Берлина: как иркутянка помогла украсть из банка полмиллиарда рублей (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU