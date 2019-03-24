2019-03-24T14:04:08+03:00
Происшествия

Продавали ворованный бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудят за кражу нефтепродуктов

Сообщники украли 33 тонны нефтепродуктов на 1,3 миллиона рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Продавали ворованный бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудят за кражу нефтепродуктовПродавали ворованный бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудят за кражу нефтепродуктовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ангарский городской суд на днях поступило уголовное дело в отношении шести местных жителей, которых обвиняют в краже нефтепродуктов.

Разбогатеть нечестным путем сообщники, которыми оказались приятели в возрасте от 31 до 51 года, решили так. В 2017 году они пробурили землю в районе ангарского предприятия, проложили подземный трубопровод и врезались в технологический (дренажный) колодец. Похищенный бензин нефтяные короли перевозили в арендованную промышленную базу недалеко от цеха комбината. Затем находили клиентов и продавали его по цене 25 рублей за литр.

- Таким образом, злоумышленники похитили более 33-х тонн нефтепродукта на общую сумму 1 миллион 338 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – Сотрудники ФСБ поймали их в феврале 2018 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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