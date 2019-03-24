Чемпион мира по боксу Руслан Проводников встретился с начинающими спортсменами Иркутской области

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-24T15:30:03+03:00

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В Иркутске побывал знаменитый боксер, чемпион мира по версии WBO (2013-2014) Руслан Проводников. В нашем городе Руслан побывал в клубе единоборств "Витязь", где состоялся чемпионат Иркутской области по боксу среди мужчин.

После этого боксер отправился на VIII Традиционный турнир на призы Национальной ассоциации лесопромышленников, который проходит в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района. Там чемпион посетил секции бокса в посёлках Новая Игирма, Магистральный и в Усть-Куте, где встретился с начинающими спортсменами и дал им мастер-класс.

- В больших городах есть масса возможностей заниматься, а небольших населённых пунктах – нет, - цитирует Руслана Проводникова пресс-служба министерства спорта Иркутской области. - Я много езжу по маленьким городам и посёлкам по всей России, встречаюсь с юными спортсменами. Общаюсь с ними и поддерживаю, чтобы у них было желание и мотивация заниматься.

ИСТОЧНИК KP.RU