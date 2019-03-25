2019-03-25T03:58:28+03:00
Общество

Выставка «Спасенные редкости» откроется в Иркутске 28 марта

Экспозиция редких растений разместилась в Ботаническом саду
Мария КНЯЗЕВА
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Выставка «Спасенные редкости» откроется в Иркутске 28 мартаВыставка «Спасенные редкости» откроется в Иркутске 28 марта
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Более 50 видов редких растений можно будет увидеть на выставке «Спасенные редкости» в Ботаническом саду ИГУ в Иркутске. Она откроется 28 марта.

- Очень много видов растений в мире находится под угрозой исчезновения, - говорят в пресс-службе Ботанического сада. – Наши сотрудники сохраняют те виды растений, которым угрожает гибель в природной среде обитания, чтобы потом их можно было вновь вернуть в природу.

На выставке также можно будет увидеть эндемиков из Южной Африки. Полюбоваться редкими видами можно будет до 14 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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