Международный день птиц отпразднуют в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:33 2019-03-25T04:33:53+03:00

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В Иркутске 31 марта пройдет праздник, посвященный Международному дню птиц. Это будет познавательная встреча, на которой ребятишкам расскажут занимательные истории из жизни птиц, живущих в городе. Как отмечают организаторы, в конце марта в регион возвращаются перелетные птицы, но на новом месте их ждут новые трудности. Например, обустроить жилище.

- Вместе с ребятами мы смастерим и раскрасим настоящие скворечники и кормушки, - рассказали «КП» в галерее В. Бронштейна. – Их дети смогут повесить рядом со своим домом.

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ИСТОЧНИК KP.RU