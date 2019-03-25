Финальные игры чемпионата России по волейболу пройдут в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:57 2019-03-25T05:06:19+03:00

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Иркутянам предстоит собрать все свои болельщицкие силы. В Иркутске с 16 по 21 апреля пройдут финальные игры Чемпионата России по волейболу Высшей лиги «Б». Вчера, 24 марта, в Череповце закончился первый финальный тур всероссийского соревнования. По его итогам ЖВК «Ангара» из Иркутска на втором месте в турнирной таблице.

- Уступили только лидерам, клубу «Северянка-2», - сообщают представители Женского волейбольного клуба «Ангара». – Матч с ними прошел вечером 24 марта. До этой встречи у команд было по 4 победы в первом финальном туре. Мы уступили со счетом 3:0.

Команда возвращается домой, чтобы начать подготовку к финалу чемпионата России.

КОНКРЕТНО:

Как прошли игры первого финального тура чемпионата России по волейболу Высшей лиги «Б»:

«Северянка-2», Череповец — «Ангара», Иркутск - 3:0 (25:15, 25:10, 25:21)

«Омь-СибГУОР», Омская область — «Ангара», Иркутск - 1:3 (25:20, 23:25, 25:27, 18:25)

«Италмас-ИжГТУ»,Ижевск — «Ангара», Иркутск - 0:3 (17:25, 23:25, 17:25)

«Ангара», Иркутск — «Брянск», Брянск - 3:0 (25:19, 25:22, 25:22)

«Искра-АМОНД-2», Самара – «Ангара»,Иркутск - 2:3 (25:20, 22:25, 21:25, 25:18, 12:15)

ИСТОЧНИК KP.RU