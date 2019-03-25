Браконьеров, сетями ловивших омуль, поймали на Байкале

СЕГОДНЯ 07:06 2019-03-25T07:06:48+03:00

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То, что вылов омуля в Байкале запрещен, давно знает каждый. За браконьерство грозит не только реальный штраф, но и лишение свободы. Но даже это не останавливает тех, кто хочет заработать на знаменитом байкальском деликатесе.

В Ольхонском районе прямо на льду озера поймали двух местных жителей, сетями ловившими драгоценную рыбку.

- Ущерб от их действий оценивается свыше 200 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. – Вся пойманная рыба и сети были изъяты.

Сыщики уже возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». В ведомстве уточнили, что если вина рыбаков будет доказана, их ждет наказание до 3 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU