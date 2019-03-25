2019-03-25T07:45:23+03:00
Происшествия

Еще два лесных пожара потушили в Бурятии

Особый режим действует на территории 11 лесничеств
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Еще два лесных пожара потушили в Бурятии.Еще два лесных пожара потушили в Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Тайга в Сибири полыхает каждый год. В соседней Бурятии тайга заполыхала на 23 дня раньше чем в 2018 году, тогда особый режим ввели лишь 6 апреля. Так, в Кяхтинском районе Бурятии потушили два лесных пожара. Огонь полыхал на площади в 21 гектар. Это произошло 24 марта.

- Всего с начала сезона зарегистрировано 7 лесных пожаров на площади около 50 гектаров, - сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии. - Причиной всех возникших очагов стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Напомним, что пожароопасный сезон был открыт в Окинском районе. Об этом рассказала группа иркутских ученых. Они приехали в горы Восточного Саяна, чтобы посчитать популяцию снежного барса. Увы, но следы краснокнижного животного им найти не удалось, вместо этого им пришлось тушить тайгу!

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Иркутские ученые, искавшие снежного барса в горах Бурятии, потушили первый лесной пожар. Власти республики признали его официально. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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