2019-03-25T08:11:33+03:00
Происшествия

Партию поддельных сигарет почти на 2 миллиона рублей нашли в Ангарске

Задержаны трое местных жителей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Партию поддельных сигарет почти на 2 миллиона рублей нашли в Ангарске.Партию поддельных сигарет почти на 2 миллиона рублей нашли в Ангарске.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Крепкие, легкие, с кнопкой и без. Крупную партию фальшивых сигарет нашли в Ангарске. Оперативники задержали троих местных жителей, которые под видом оригинальных известных брендов продавали поддельные табачные изделия.

- Ими оказались мужчины от 33 до 35-ти лет, во время обысков у них нашли 40 тысяч пачек без обязательных специальных марок, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительной оценке, общая стоимость партии более 2 миллионов рублей.

Сыщики выясняют все подробности махинации и каналы их поставок. Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье производство и сбыт товаров без маркировки. Теперь подпольным бизнесменам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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