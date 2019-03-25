Иркутянин перевел мошенникам более полмиллиона рублей в надежде получить крупный выигрыш

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-25T10:01:56+03:00

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56-летний иркутянин был сказочно рад неожиданно свалившемуся на него богатству в полмиллиона рублей. Эти деньги ему пообещали якобы сотрудники банка как конпенсацию за неэффективное лечение, когда мужчина покупал биологически-активные добавки. Все что ему нужно сделать, чтобы стать счастливым обладателем кругленькой суммы, та к это перевести 15 тысяч рублей в виде налога.

Затем, такие предложения начали увеличиваться как снежный ком. Мужчине постоянно звонили из разных коммерческих организации и предлагали перевести его сбережения на свои специальные счета. В итоге потерпевший лишился 560 тысяч рублей. Только тогда он понял, что стал жертвой аферистов и решил обратиться в полицию.

- Удалось установить, что звонки совершались из Москвы и Санкт-Петербурга, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Поиск преступников осложняется тем, что мужчина обратился в полицию, только спустя месяц, после передачи первых денег.

Сотрудники полиции предупреждают быть более осторожными при покупке или оплате товаров через мобильный телефон. Ни в коем случае не стоит сообщать незнакомым свои банковские реквизиты. С начала года в Иркутской области жертвами интернет мошенников стали более 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU