2019-03-25T10:01:56+03:00
Происшествия

Иркутянин перевел мошенникам более полмиллиона рублей в надежде получить крупный выигрыш

Деньги аферистам он переводил целый месяц
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
Иркутянин перевел мошенникам более полмиллиона рублей в надежде получить крупный выигрыш.Иркутянин перевел мошенникам более полмиллиона рублей в надежде получить крупный выигрыш.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

56-летний иркутянин был сказочно рад неожиданно свалившемуся на него богатству в полмиллиона рублей. Эти деньги ему пообещали якобы сотрудники банка как конпенсацию за неэффективное лечение, когда мужчина покупал биологически-активные добавки. Все что ему нужно сделать, чтобы стать счастливым обладателем кругленькой суммы, та к это перевести 15 тысяч рублей в виде налога.

Затем, такие предложения начали увеличиваться как снежный ком. Мужчине постоянно звонили из разных коммерческих организации и предлагали перевести его сбережения на свои специальные счета. В итоге потерпевший лишился 560 тысяч рублей. Только тогда он понял, что стал жертвой аферистов и решил обратиться в полицию.

- Удалось установить, что звонки совершались из Москвы и Санкт-Петербурга, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Поиск преступников осложняется тем, что мужчина обратился в полицию, только спустя месяц, после передачи первых денег.

Сотрудники полиции предупреждают быть более осторожными при покупке или оплате товаров через мобильный телефон. Ни в коем случае не стоит сообщать незнакомым свои банковские реквизиты. С начала года в Иркутской области жертвами интернет мошенников стали более 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бурятии уточняют обстоятельства нападения директором вуза на корреспондента
Сергей Левченко: Благодаря вашему труду крепнет Иркутская область
Четвертый президентский срок Владимира Путина: как изменилось Приангарье
Ангарчанин отсудил у магазина более 100 тысяч рублей за вмятину на холодильнике
ИНК поддержала проведение международного фестиваля «Книгамарт»
«Ростелеком» и администрация Иркутска подписали соглашение по реализации проекта «Умный город»
«Наш Байкал» в детских развивающих картинках: ищите вложение в "КП"- ежедневке 27 марта
Партию поддельных сигарет почти на 2 миллиона рублей нашли в Ангарске
Еще два лесных пожара потушили в Бурятии
Браконьеров, сетями ловивших омуль, поймали на Байкале
Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Смоленщине
Финальные игры чемпионата России по волейболу пройдут в Иркутске
Международный день птиц отпразднуют в Иркутске
Выставка «Спасенные редкости» откроется в Иркутске 28 марта
Прогноз погоды в Иркутске: 25 марта днем +5
Чемпион мира по боксу Руслан Проводников встретился с начинающими спортсменами Иркутской области
Четвертый президентский срок Владимира Путина: как изменилось Приангарье
Продавали ворованный бензин по 25 рублей за литр: шестерых ангарчан осудят за кражу нефтепродуктов
«Наш Байкал» в детских развивающих картинках: ищите вложение в "КП"- ежедневке 27 марта
Бэби-театр откроется 27 марта в Иркутской драме
ДТП в Нукутском районе: водитель насмерть сбил пешехода на трассе и скрылся
Бобслеист из Братска Александр Зубков выиграл 400 тысяч рублей в программе «Кто хочет стать миллионером?»
На территории бывшего «Усольехимпрома» произошел пожар
Футболисты иркутского «Зенита» обыграли «Крылья Советов-2002» на сборе в Крымске
Прогноз погоды в Иркутске: 24 марта днем +4
Четвертый президентский срок Владимира Путина: как изменилось Приангарье