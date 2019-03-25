2019-03-25T11:20:42+03:00
Общество

Ангарчанин отсудил у магазина более 100 тысяч рублей за вмятину на холодильнике

Когда грузчики привезли дорогую покупку, оказалось, что на технике были повреждения
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ангарчанин отсудил у магазина более 100 тысяч рублей за вмятину на холодильнике.Ангарчанин отсудил у магазина более 100 тысяч рублей за вмятину на холодильнике.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Житель Ангарска отсудил более ста тысяч рублей у сети супермаркетов бытовой техники. Выложив за дорогой холодильник почти 70 тысяч рублей, мужчина вернулся домой и дожидался доставки. Когда же долгожданную покупку привезли по адресу и принесли новому владельцу, выяснилась очень неприятная деталь. На новенькой технике виднелась большая вмятина.

Принимать товар в таком виде, ангарчанин наотрез отказался. Несколько раз он пытался договориться с менеджерами, чтобы ему вернули его деньги, однако дальше обещаний ничего не ушло. В итоге правды пришлось добиваться уже через суд

- Представители супермаркета на заседание не пришли, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. – В пользу ангарчанина взыскана цена холодильника, неустойка и компенсация морального вреда.

Всего магазину придется заплатить мужчине более 118 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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