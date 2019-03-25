В Бурятии уточняют обстоятельства нападения директором вуза на корреспондента

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-25T13:56:46+03:00

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Нецензурная ругань, толчки, а также удары по лицу и ногам – это вместо интервью получили корреспондент телекомпании АТВ Буду Мунхоев. Хотя встреча предполагалась с доктором биологических наук, профессором Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства Лубсаном Будажаповым. Все бы ничего, вот только вопрос журналиста про нецелевое использование земель института вывело директора ВУЗа из состояния спокойствия. По словам журналиста, в селе Каленово Иволгинского района работает кирпичный завод без оформления земельных отношений.

Сейчас ведутся горячие споры кто виноват: одни считают, что профессора спровоцировали, другие, что он не имел права себя так вести по отношению в СМИ.

- Следственный отдел по Железнодорожному району начал проверку по факту нападения на журналиста,- сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия. – Сейчас видеоматериалы изучаются следствием.

Кроме того информацией о заводе заинтересовались органы внутренних дел республики и управление экономической безопасности. Если информация подтвердится, то будет решаться вопрос об уголовном преследовании виновных.

ИСТОЧНИК KP.RU