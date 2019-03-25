2019-03-25T14:59:16+03:00
Общество

По требованию природоохранной прокуратуры на Байкале закрыли турбазу для автолюбителей

Располагался лагерь на Малом море с нарушениями
Олег ФЕДОРОВ
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По требованию природоохранной прокуратуры на Байкале закрыли турбазу для автолюбителей. Фото: пресс-служба Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.По требованию природоохранной прокуратуры на Байкале закрыли турбазу для автолюбителей. Фото: пресс-служба Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.
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Лагерь для автолюбителей проверила Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура вместе с представителями «Заповедного Прибайкалья». Самодельную туристическую площадку сделали, чтобы снять киноленту про экстремальные гонки на льду Байкала. Автомобилисты расположились на территории пролива Малое море в районе острова Огой. Работники прокуратуры выявили ряд нарушений и обратились к генеральному директору компании и мэру Ольхонского района с требованием устранить их. В итоге двух сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. А еще в течение следующего дня устранили все негативные последствия, а лагерь полностью разобрали.

- На дороге от поселка Хужир до мыса Хобой проверялись машины на наличие разрешений на посещение заповедной территории, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. – Составлен один административный протокол за нарушение правил использования природных ресурсов.

Еще троих организаторов автомобильного лагеря на льду озера привлекли к административной ответственности за то, что они использовали прибрежную защитную полосу и при этом не соблюдали элементарные санитарные правила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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