СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-25T17:07:01+03:00

Кубок России по кроссу: победил спортсмен из Ангарска. Фото: группа Минспорта Иркутской области в соцсетях

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Бег по пересеченной местности. В Кисловодске накануне завершились соревнования Кубка России по кроссу. Первым на дистанции в 3000 метров стал спортсмен из Иркутской области – ангарчанин Олег Сильченко.

- Результат Олега на соревнованиях - 9:57,8, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – На втором месте Кирилл Герасимов из республики Татарстан, третье – у Давида Успенского из Московской области.

Олег занимается в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Ангара». Его тренер - Михаил Рыков. Сильченко делает успехи на спортивных турнирах: она был первым на первенстве СФО на дистанциях 1500 и 3000 метров, а на первенстве России занял четвертое место.

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ИСТОЧНИК KP.RU