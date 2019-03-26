2019-03-26T03:36:27+03:00
Спорт

Чемпионат Европы по пулевой стрельбе: у Артема Черноусова из Иркутска две медали

На престижном турнире наш земляк завоевал бронзу и серебро
Мария КНЯЗЕВА
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Чемпионат Европы по пулевой стрельбе: у Артема Черноусова из Иркутска две медали. Фото: Стрелковый союз РоссииЧемпионат Европы по пулевой стрельбе: у Артема Черноусова из Иркутска две медали. Фото: Стрелковый союз России
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В Хорватии 25 марта завершились соревнования чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия. Боролись за победу на турнире 600 стрелков из 46 стран. Две медали в копилку страны принесли выступления иркутянина Артема Черноусова.

- В паре с Виталиной Бацарашкиной из Омской области Артем выиграл серебряную медаль в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Золотая медаль у стрелков Украины, бронза у сербских спортсменов.

Еще одну медаль – бронзовую – Черноусов получил также за выступления в команде. Вместе с Вадимом Мухаметьяновым из Ямало-Ненецкого автономного округа и Николаем Килиным из Удмурдской республики он стал третьим в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужских команд.

Напомним, на прошлой неделе наша землячка Надежда Колода на чемпионате Европы также завоевала три медали – бронзу, серебро и золото. Оба спортсмена тренируются у заслуженного тренера России Галины Корзун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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