2019-03-26T03:50:58+03:00
Общество

Младенец на свалке: следователи в Иркутской области просят откликнуться очевидцев

Страшная находка была найдена 12 марта
Мария КНЯЗЕВА
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Младенец на свалке: следователи в Иркутской области просят откликнуться очевидцевМладенец на свалке: следователи в Иркутской области просят откликнуться очевидцевФото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи Следственного комитета России обращаются к жителям Тайшетского района Иркутской области:

- Если вы были очевидцем оставления новорожденного ребенка на обочине дороги, ведущей на свалку в километре от поселка Юрты, позвоните по телефонам: 8 (39563) 2-67-15 или 02.

Кто оставил младенца до сих пор неизвестно. Напомним, тело мальчика было найдено 12 марта. Следов насильственной смерти не было. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы, которые помогут прояснить обстоятельства смерти малыша, идет доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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