Ущерб 17 миллионов: в Иркутске вынесли приговор 16 «черным лесорубам»

СЕГОДНЯ 04:24 2019-03-26T04:24:54+03:00

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230 томов уголовного дела, 17 миллионов ущерб, 16 участников банды «черных лесорубов». Иркутский районный суд 25 марта вынес приговор по делу о незаконной рубке леса в крупном размере.

- 11 участников преступной группы приговорены к лишению свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – В зависимости от участия в незаконной деятельности - на срок от 2 лет и 6 месяцев в колонии общего режима до 5 лет в колонии строго режима со штрафом до 500 тысяч рублей и лишением права работать в сфере заготовки и транспортировки древесины на 2 года 6 месяцев. Еще пятеро получили условные сроки.

Напомним, накрыть банду «черных лесорубов» получилось осенью 2015-го. Тогда, при помощи спецназа были задержаны 30 человек. Объем незаконно заготовленного леса был свыше 1700 куб.м.

ИСТОЧНИК KP.RU