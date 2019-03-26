СЕГОДНЯ 06:17 2019-03-26T06:17:40+03:00

Крупный пожар на пилораме потушили в Киренском районе. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

В пожарную службу Киренского района поступил сигнал о пожаре, сторож рассказал, что горит здание пилорамы в селе Повороты. Огонь быстро распространялся из-за плотной деревянной застройки.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Пожар повредил здание пилорамы на площади 400 кв.м, и полностью уничтожил гаража на площади в 600 кв.м. Сейчас на месте происшествия разбирают завалы и ликвидируют последствия.

Погибших и пострадавших нет.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ведомстве уточнили, что еще в августе прошлого года владелец пилорамы был оштрафован за отсутствие автоматической пожарной сигнализации и источников воды. Причины ЧП выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Узнал о смерти брата, случайно приехав на место пожара: родные о погибших на пилораме спасателях из Зимы. Во время тушения на старшего сержанта Евгения Зубакова и рядового Александра Мартынова обрушилась стена. Подробности.

Еще два лесных пожара потушили в Бурятии. Особый режим действует на территории 11 лесничеств. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU