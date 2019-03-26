2019-03-26T06:17:40+03:00
Происшествия

Крупный пожар на пилораме потушили в Киренском районе

Погибших и пострадавших нет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Крупный пожар на пилораме потушили в Киренском районе.Крупный пожар на пилораме потушили в Киренском районе.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

В пожарную службу Киренского района поступил сигнал о пожаре, сторож рассказал, что горит здание пилорамы в селе Повороты. Огонь быстро распространялся из-за плотной деревянной застройки.

- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Пожар повредил здание пилорамы на площади 400 кв.м, и полностью уничтожил гаража на площади в 600 кв.м. Сейчас на месте происшествия разбирают завалы и ликвидируют последствия.

Погибших и пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Погибших и пострадавших нет.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ведомстве уточнили, что еще в августе прошлого года владелец пилорамы был оштрафован за отсутствие автоматической пожарной сигнализации и источников воды. Причины ЧП выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Узнал о смерти брата, случайно приехав на место пожара: родные о погибших на пилораме спасателях из Зимы. Во время тушения на старшего сержанта Евгения Зубакова и рядового Александра Мартынова обрушилась стена. Подробности.

Еще два лесных пожара потушили в Бурятии. Особый режим действует на территории 11 лесничеств. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лечебно-оздоровительный туризм Республики Корея в рамках выставки «Байкал тур»
В Братск поступили новые автобусы
В Иркутском районе 9 депутатов лишились полномочий
Ущерб 17 миллионов: в Иркутске вынесли приговор 16 «черным лесорубам»
Младенец на свалке: следователи в Иркутской области просят откликнуться очевидцев
Чемпионат Европы по пулевой стрельбе: у Артема Черноусова из Иркутска две медали
Кубок России по кроссу: победил спортсмен из Ангарска
По требованию природоохранной прокуратуры на Байкале закрыли турбазу для автолюбителей
В Бурятии уточняют обстоятельства нападения директора вуза на корреспондента
Сергей Левченко: Благодаря вашему труду крепнет Иркутская область
Четвертый президентский срок Владимира Путина: как изменилось Приангарье
Ангарчанин отсудил у магазина более 100 тысяч рублей за вмятину на холодильнике
ИНК поддержала проведение международного фестиваля «Книгамарт»
«Ростелеком» и администрация Иркутска подписали соглашение по реализации проекта «Умный город»
«Наш Байкал» в детских развивающих картинках: ищите вложение в "КП"- ежедневке 27 марта