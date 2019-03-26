Крупный пожар на пилораме потушили в Киренском районе
В пожарную службу Киренского района поступил сигнал о пожаре, сторож рассказал, что горит здание пилорамы в селе Повороты. Огонь быстро распространялся из-за плотной деревянной застройки.
- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Пожар повредил здание пилорамы на площади 400 кв.м, и полностью уничтожил гаража на площади в 600 кв.м. Сейчас на месте происшествия разбирают завалы и ликвидируют последствия.
Погибших и пострадавших нет.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В ведомстве уточнили, что еще в августе прошлого года владелец пилорамы был оштрафован за отсутствие автоматической пожарной сигнализации и источников воды. Причины ЧП выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU