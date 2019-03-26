Спортсмены из Иркутской области успешно выступили на Специальных Олимпийских играх WorldGamesAbuDhabi 2019

СЕГОДНЯ 08:16 2019-03-26T08:19:16+03:00

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Сибиряки показали свой характер и мастерство на Специальных Олимпийских играх в Абу-Даби. Татьяна Савченко, Егор Митюков и Дмитрий Глаголев представляли нашу страну в двух видах спорта – пауэрлифтинге и конном спорте и завоевали девять золотых и одну серебряную медали. В аэропорту спортсменов и тренеров встречали родственники, друзья, представители спортивной общественности и средств массовой информации. В состав делегации Иркутской области также вошла председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗакСобрания Иркутской области Ирина Синцова. С 2000 года она развивает специальное олимпийское движение в регионе.

- Сибиряки в очередной раз показали свой характер, терпение и настойчивость, - отметила Ирина Синцова. - Было много моментов, которые требовали именно выдержки, упорства. И это касалось не только соревнований, но и организационных моментов. Иркутским региональным отделением "Единой России" был объявлен флешмоб #БолейЗаНаших, к которому присоединились и другие регионы страны. Каждое утро спортсменам зачитывали поздравления и ободряющие слова от соотечественников. Такая моральная поддержка также сыграла свою роль и помогла нашим спортсменам.

На международных стартах делегация России была третьей по численности после США и Канады. В ее состав вошли 154 спортсмена. В общей сложности сборная привезла 89 золотых медалей, 56 серебряных и 32 бронзовые. Специальные Олимпийские игры World Games Abu Dhabi 2019 – крупнейшее спортивное и гуманитарное событие в мире. С 14 по 21 марта 7,5 тыс. спортсменов из 189 стран соревновались в 24 официальных олимпийских видах спорта.

Итак, поздравляем! Пауэрлифтеры из Саянска Татьяна Савченко и Егор Митюков завоевали семь золотых медалей. В весовой категории 47 кг Татьяна выиграла четыре медали высшей пробы в приседаниях (результат 65 кг), жиме лежа (55 кг), тяге (95 кг) и в сумме троеборья (215 кг). В категории 59 кг Егор Митюков завоевал три золотые медали. Результат Егора в жиме лежа составил 77,5 кг, в тяге – 110 кг и в сумме двоеборья – 187,5 кг. Иркутянин Дмитрий Глаголев привез две золотые и одну серебряную медали. Дмитрий стал лучшим в двух дисциплинах конного спорта – в выездке и в гонке вокруг конусов. Серебряным призером Дмитрий стал в дисциплине «Рабочая тропа».

ИСТОЧНИК KP.RU