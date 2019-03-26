Сергей Сокол: Вопрос по утилизации отходов с промплощадки в Усолье-Сибирском удалось сдвинуть с мертвой точки

СЕГОДНЯ 08:23 2019-03-26T08:23:12+03:00

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Ситуацию с опасными отходами на промплощадке в Усолье-Сибирском удалось сдвинуть с мертвой точки. В марте начались работы - вывезено более тысячи металлических баллонов с ртутью. До конца 2019 года Центр ГО и ЧС Иркутской области заключил договор с частным охранным предприятием, которое будет следить за порядком на объекте и не допускать туда посторонних лиц.

- Это позволит не только не допустить кражи и поджоги на объекте, но и снизить нагрузку на муниципальный бюджет, так как охрану объекта город был вынужден взять на себя, - сказал спикер Сергей Сокол.

Дальнейшие действия по утилизации опасных отходов в Усолье - Сибирском обсудили на выездном совещании депутаты ЗакСобрания Иркутской области во главе с председателем Сергеем Соколом. Он напомнил, что областные депутаты неоднократно поднимали этот вопрос, парламентский запрос на эту тему сейчас находится на контроле. Также 25 февраля парламентарии проводили выездное рабочее совещание на территории промышленной площадки в Усолье-Сибирском.

Сергей Сокол также поручил депутату Степану Франтенко организовать следующее рабочее совещание в Иркутске с приглашением федеральных органов. Также он рекомендовал мэру Усолья подготовить письма в адрес правительства и ЗакСобрания, где «подробно и честно» описать, что сделано, а что нет. Такое письмо станет основой для обсуждения вопроса на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU