Объем недофинансирования муниципалитетов Иркутской области превышает 8 млрд рублей

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-26T11:42:51+03:00

Депутаты намерены поднять этот вопрос при внесении изменений в областной бюджет 2019 года

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Большинству местных бюджетов не хватает самостоятельности, они зачастую зависят от безвозмездных поступлений из регионального и федерального бюджетов. Так считает председатель Законодательного Собрания Приангарья Сергей Сокол.

На расширенном заседании Совета Ассоциации муниципальных образований Иркутской области спикер отметил, что депутаты поднимут вопрос о выделении дополнительного финансирования МО в рамках внесения изменений в областной бюджет 2019 года.

- Нам необходимо посмотреть, что можно сделать, в том числе и на законодательном уровне для расширения доходного потенциала местных бюджетов, чтобы они могли и собственными финансовыми ресурсами обеспечивать развитие своих территорий, – подчеркнул Сергей Сокол.

Сейчас депутаты готовятся к корректировке областного бюджета на этот год. Ожидается, что проект изменений будет внесен в областной парламент в апреле, а рассмотрен на майской сессии.

По словам председателя профильной секции Ассоциации, заммэра Шелеховского района по экономике и финансам Сергея Савельева, по информации, поступившей от 133 муниципальных образований, объем недофинансирования превышает 8 млрд рублей. В том числе, не учтены дифференциация зарплаты работников государственных и муниципальных бюджетных учреждений, индексация зарплаты муниципальных служащих, рост тарифов на коммунальные услуги и другое. Также около 800 млн рублей составляет потребность в средствах на реализацию реформы по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU