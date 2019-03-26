2019-03-26T11:53:23+03:00
Общество

Перечень проектов «Народных инициатив» в Иркутской области будет расширен

По предложению депутатов и муниципальных образований планируется внести изменения
Яна ЛИСИНА
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Перечень проектов «Народных инициатив» в Иркутской области будет расширен.Перечень проектов «Народных инициатив» в Иркутской области будет расширен.
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В Иркутской области сформирован перечень проектов в рамках программы «Народные инициативы». И в этом году он будет расширен. В частности, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова инициировала включить в перечень расходов прохождение госэкспертизы проектной документации. Особенно это актуально для небольших муниципальных образований, которые желают участвовать в госпрограммах, используя проекты повторного применения.

- Повторное использование проектной документации экономически эффективно, - сказала Наталья Дикусарова. – А еще это позволяет сократить сроки строительства объектов, оптимизировать расходы бюджетов.

Кроме того, в перечень проектов предложено включить капремонт объектов, если он начинается и завершается в один год, приобретение окон и дверей для учреждений, покупку оборудования для уборочных машин и другое.

Напомним, ранее депутаты областного парламента настояли на сохранении объема финансирования проекта «Народные инициативы» на уровне 650 млн рублей в 2019 году.

- Проект имеет большое значение для наших территорий и, безусловно, должен сохраняться и наполняться необходимым финансированием, – подчеркнул спикер регионального Законодательного Собрания Сергей Сокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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