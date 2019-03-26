2019-03-26T12:52:48+03:00
Общество

Десятилетний мальчик из Тельмы пешком пошел в Усолье, чтобы найти родителей

Пропавшего ребенка, который в сумерках брел через поле, спасли полицейские
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Десятилетний мальчик из Тельмы пешком пошел в Усолье, чтобы найти родителей.Десятилетний мальчик из Тельмы пешком пошел в Усолье, чтобы найти родителей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области нашли 10-летнего ребенка, который ушел из дома в поселке Тельма, чтобы добраться до соседнего города Усолье. Школьника, который в вечерних сумерках одиноко брел по заснеженному полю, увидели случайные очевидцы. Они-то и вызвали полицейских.

Мальчика доставили в ближайший отдел полиции, где отогрев поинтересовались, почему ребенок ушел из дома.

- Вместе с мамой он живет в Тельме, но работает женщина в Усолье, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также в городе живет и его отец. Поэтому, зная, что они оба находятся в Усолье-Сибирском, , школьник решил найти одного из родителей.

Никто из них даже не подозревал, что мальчик ушел из дома. Так что мать ребенка сильно удивилась, когда к ней на работу приехали полицейские. Чтобы избежать повторения опасного путешествия, инспекторы по делам несовершеннолетних провели с семьей беседу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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