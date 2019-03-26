Грабителя с ножом задержали в Иркутске по горячим следам

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-26T13:20:30+03:00

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Ранним утром в торговый павильон на улице Пограничная в Иркутске зашел постоянный покупатель. Продавщица хорошо знала местного мужчину, потому что он постоянно закупался здесь. А в последнее время брал продукты в долг. Несколько дней назад даже оставил в залоге свой паспорт. Но в этот раз он был настроен недружелюбно и, угрожая ножом, потребовал открыть кассу. Однако деньги он взять не смог, женщина оказала грабителю отчаянное сопротивление, да и как раз в это время за покупками подошел еще народ, поэтому мужчина убежал из павильона несолоно хлебавши. А кассир, узнав нападавшего, сразу же обратилась в полицию.

- Уже через несколько минут 42-летний ранее судимый местный житель был доставлен в отделение. – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Найти его удалось быстро, потому что проживал задержанный как раз напротив магазина.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье разбойное нападение. Теперь, некогда постоянный клиент магазина на Пограничной, возможно, не сможет посещать его в течение 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU