Движение по улице Иосифа Уткина на месяц ограничат в Иркутске
Внимание, автомобилисты. В Иркутске почти на месяц ограничат движение по улице Иосифа Уткина.
- С 25 марта по 24 апреля движение улице Иосифа Уткина будет ограничено, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – В районе дома №28 пройдут ремонтные работы на теплосетях.
Водители, будьте внимательны, заранее подумайте об объездных маршрутах.
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ИСТОЧНИК KP.RU