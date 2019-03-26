СЕГОДНЯ 14:08 2019-03-26T14:08:37+03:00

Движение по улице Иосифа Уткина на месяц ограничат в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Внимание, автомобилисты. В Иркутске почти на месяц ограничат движение по улице Иосифа Уткина.

- С 25 марта по 24 апреля движение улице Иосифа Уткина будет ограничено, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – В районе дома №28 пройдут ремонтные работы на теплосетях.

Водители, будьте внимательны, заранее подумайте об объездных маршрутах.

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ИСТОЧНИК KP.RU