СЕГОДНЯ 16:20 2019-03-26T16:20:10+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 27 марта днем без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске 27 марта - переменная облачность, снега синоптики не прогнозируют. Ветер подует северо-западный, днем сменится на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью -10…-12, днём воздух прогреется до +1…+3.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный ночью снег, днем мокрый снег и снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет западный, северо-западный, с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, ожидаются порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье ночью -9…-14, при прояснении -19…-24 градуса. Днём 27 марта ожидается 0…+5, при облачной погоде -4…-9.

Внимание, водители! На дорогах области - гололедица и снежный накат. Будьте аккуратней.

ИСТОЧНИК KP.RU