Выставка «Театральная палитра» откроется сегодня, 27 марта, в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:27 2019-03-27T03:27:49+03:00

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В Иркутском областном краеведческом музее в отделе истории сегодня, 27 марта, начнет работу выставка «Театральная палитра». Открытие специально наметили в Международный день театра. Экспозиция расскажет иркутянам о театрах города и области.

- Название «Театральная палитра» возникло не случайно, - говорит главный художник Иркутского академического драматического театра им. Н. П. Охлопкова Александр Плинт, который оформлял экспозицию. - Мы решили не представлять каждый театр области отдельно. А наоборот перемешать все, создать своеобразную палитру театральной жизни региона. Здесь каждый театр – большой или маленький, с богатой историей или появившийся не так давно – вносит неповторимую цветовую гамму в общую картину театрального искусства Приангарья.

Так, гости музея могут увидеть редкие документы и фотографии, бутафорию, макеты театральных постановок, старые афиши, куклы и многое другое. Экспонаты подбирали театры Иркутска, а также труппы из Черемхово, Братска, Усть-Илимска. Посмотреть «театральную палитру» удастся если не всем, то многим. Выставка будет работать целый год – до 20 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU