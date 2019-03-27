Изготовил порнографический коллаж с ребенком: коллектор из Иркутска арестован в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:57 2019-03-27T03:57:59+03:00

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Неуплата кредита обернулась для жителя Хабаровска тем, что в Сети разместили коллаж порнографического содержания с его ребенком. Как установили следователи, сделал это коллектор их Иркутска. Он удаленно работал с хабаровчанином, пытался заставить выплатить долг по кредиту.

- Он регулярно звонил мужчине, отправлял СМС с требованием возврата долга с процентами, угрожал распространением сведений, порочащих сведения о нем и членах его семьи, - сообщает пресс-служба СК РФ по Хабаровскому краю.

В ноябре 2018 года сумма долга выросла до 197 тысяч рублей. Тогда коллектор изготовил тот самый коллаж. Но отправил его не должнику, а разместил в Интернете, используя методы компьютерной конспирации. Однако, полицейские установили, что сделал это 38-летний иркутянин, сотрудник филиала той самой микрофинансовой фирмы, где хабаровчанин в апреле 2018-го взял кредит в 19 тысяч рублей.

- В марте этого года житель Иркутска этапирован в Хабаровск, - говорят следователи. – Коллектор во всем признался, раскаялся.

Расследование всех деталей уголовного дела еще продолжается. Обвиняемому иркутянину грозит наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU