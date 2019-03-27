СЕГОДНЯ 04:28 2019-03-27T04:28:04+03:00

Первенство России по скалолазанию: у спортсменов из Иркутской области – три медали. Фото: Федерация скалолазания России

Завоевали они их в дисциплине «трудность»

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Первенство России по скалолазанию в дисциплине «трудность» завершилось 26 марта в Калининграде. Участвовали в турнире более 500 спортсменов. Среди них были и скалолазы из Приангарья. С соревнования они вернутся с тремя медалями.

- Среди младших юношей в возрасте 14-15 лет первое место занял иркутянин Матвей Сидельников, серебряным призером стал Кирилл Белянкин из Ангарска, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Среди юниоров 18-19 лет второе место заняла ангарчанка Дарья Веретенина.

Фото: Федерация скалолазания России

Как отметила тренер спортсменки Екатерина Веретенина, Дарья уступила победительнице всего 15 секунд.

- Это очень обидно, - заключила наставник скалолазов.

Призеры Кирилл и Дарья занимаются под руководством Дениса и Екатерины Веретениных. А Матвей тренируется у Светланы Шульгиной.

ИСТОЧНИК KP.RU