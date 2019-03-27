2019-03-27T04:56:38+03:00
Общество

Регистрация на «Тотальный диктант-2019» начнется 3 апреля в Иркутске

В городе будет 22 площадки для проверки правописания
Мария КНЯЗЕВА
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Регистрация на «Тотальный диктант-2019» начнется 3 апреля в ИркутскеРегистрация на «Тотальный диктант-2019» начнется 3 апреля в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Тотальный диктант-2019» стартует по всей стране 13 апреля. Автором текста стал писатель Павел Басинский. Масштабная проверка знаний русского языка начнется в столице Приангарья в 13.00.

- Проходить диктант в Иркутске будет на 22 площадках, - сообщают организаторы «Тотального диктанта».

Полный список мест, где пройдет событие, есть на сайте организаторов. В большинстве зданий нужна предварительная регистрация, так как количество мест в залах ограничено. Откроется запись 3 апреля. Но есть и открытые площадки. Куда можно прийти в день написания текста с паспортом.

Кстати, вы еще успеете подтянуть свои знания, посетив занятия «Русский по пятницам». Подготовительный курс будет идти до 5 апреля включительно. Проходит он в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ в последний будний день недели в 18.30. Занятия бесплатные. При себе нужно иметь тетрадь с ручкой и документ удостоверяющий личность, для того, чтобы вас пропустили в здание университета. На эти лекции предварительная запись не нужна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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