СЕГОДНЯ 05:15 2019-03-27T05:15:27+03:00

7 миллионов рублей за услуги: финансового афериста из Иркутска будут судить в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Перед Октябрьским районным судом в городе Улан-Удэ предстанет житель Иркутска. Его подозревают в «Незаконном обороте средств платежей». Иркутянин, по версии следствия, составил несколько поручений об оплате услуг со счетов организаций, которые зарегистрировал сам на подставных лиц.

- Работы, которые на самом деле не выполнялись, были оценены по документам на сумму свыше 7 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Прокуратуры республики Бурятия.

Сейчас подозреваемому, согласно ч. 1 ст. 187 УК РФ, грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU