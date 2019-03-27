СЕГОДНЯ 06:24 2019-03-27T06:24:47+03:00

Два автомобиля провалились под лед в проливе Ольхонские ворота на Байкале. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели нашли брошенный «УАЗ» и следы второй машины, которая смогла выбраться из провала самостоятельно

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Из-за ранней весны на водоемах Приангарья стремительно тает лед. С 21 марта на Байкале уже закрыта зимняя переправа на остров Ольхон. Однако, несмотря на запрет, водители продолжают выезжать на поверхность озера.

- Напротив залива Хул нашли брошенный «УАЗ», рядом с «буханкой» были следы второго автомобиля, водителю которого удалось выбраться самостоятельно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Глубина в этом месте – более 40 метров.

Инспекторы МЧС выясняют все обстоятельства происшествия и ищут хозяина машины. Его, ждет административный штраф за выезд на лед.

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Ледовая переправа на Ольхон – 2019 закроется 21 марта. Из-за аномального потепления на зимней дороге появились две крупные трещины. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU