2019-03-27T06:59:18+03:00
Происшествия

Подпольную нарколабораторию в частном доме нашли в Иркутске

Одним из ее создателей была 28-летняя женщина из Бурятии
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Подпольную нарколабораторию в частном доме нашли в Иркутске.Подпольную нарколабораторию в частном доме нашли в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Крупную подпольную лабораторию по производству наркотиков нашли в Иркутске. Она находилась в обычном частном доме, который драгдилеры арендовали в Куйбышевском районе областного центра.

Одним из членов банды наркоторговцев была 28-летняя женщина, полицейские задержали ее, когда она с очередной партией зелья пришла к специальному тайнику, чтобы оставить закладку.

- С собой у нее было 998 грамм синтетических наркотиков, через нее вышли на нарколабораторию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Во время обыска там нашли еще более 14 килограмм запрещенных веществ. Также там хранили 120 кг прекурсоров, из которых могли создать еще 11 килограмм наркотиков.

Сыщики возбудили уголовное дело по статье незаконное производство наркотических средств организованной группой, в особо крупном размере. Полицейские продолжают разыскивать и остальных участников банды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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