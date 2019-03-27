Жителя Братска осудили создание подпольного казино
30-летний житель Братска в погоне за «легкими деньгами» открыл нелегальный бизнес. Арендовав помещение, мужчина привез туда автоматы для азартных игр.
- С октября по ноябрь 2018 года братчанин организовал подпольное казино, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. – Суд признал его виновным и вынес приговор по статье незаконная организация и проведение азартных игр.
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ИСТОЧНИК KP.RU