2019-03-27T07:23:37+03:00
Происшествия

Жителя Братска осудили создание подпольного казино

Ему назначен штраф в 300 тысяч рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жителя Братска осудили создание подпольного казино.Жителя Братска осудили создание подпольного казино.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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30-летний житель Братска в погоне за «легкими деньгами» открыл нелегальный бизнес. Арендовав помещение, мужчина привез туда автоматы для азартных игр.

- С октября по ноябрь 2018 года братчанин организовал подпольное казино, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. – Суд признал его виновным и вынес приговор по статье незаконная организация и проведение азартных игр.

Сибиряку назначили штраф в 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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