Жителя Братска осудили создание подпольного казино

СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-27T07:23:37+03:00

Ему назначен штраф в 300 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

30-летний житель Братска в погоне за «легкими деньгами» открыл нелегальный бизнес. Арендовав помещение, мужчина привез туда автоматы для азартных игр.

- С октября по ноябрь 2018 года братчанин организовал подпольное казино, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. – Суд признал его виновным и вынес приговор по статье незаконная организация и проведение азартных игр.

Сибиряку назначили штраф в 300 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ставок больше нет: два игорных заведения закрыли в Иркутской области. Деятельность двух подпольных казино приостановили в Иркутской области. Полицейские при обыске помещений, где проводились незаконные азартные игры, изъяли несколько единиц игрового оборудования. Подробнее.

Ущерб 17 миллионов: в Иркутске вынесли приговор 16 «черным лесорубам». 5 из них получили условные сроки. Подробнее.

Партию поддельных сигарет почти на 2 миллиона рублей нашли в Ангарске. Задержаны трое местных жителей. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU