Ромео и Джульетта из Ангарска: сбежавших из дома подростков нашли в Иркутске благодаря соцсетям

СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-27T07:57:30+03:00

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С самостоятельной жизнью придется подождать. Родители сбежавших из дома 15-летней девушки и 17-летнего юноши сразу после их ухода сообщили о ЧП в полицию и объявили детей в розыск.

-На розыск подростков были ориентированы все наружные службы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Поиски осложнялись тем, что по одной из версий, молодые люди могли покинуть Ангарск и отправиться в сторону Красноярска. Ориентировки с приметами пропавших были распространены по всей области.

Но помогли не ориентировки, а фотографии беглецов, размещенные в социальных сетях. Именно там увидела снимки женщина, работающая в одном из общежитий областного центра. Новость о том, что подростки ушли из дома в Ангарске она видела и запомнила. А потом увидела и их самих. Молодые люди пытались снять комнату, справедливо рассудив - надо же иметь крышу над головой, чтобы начать самостоятельную жизнь.

Не удалось. Неравнодушная женщина передала их сотрудникам полиции, откуда их уже забрали родители.

ИСТОЧНИК KP.RU