Страшное ДТП в Иркутской области: иномарка столкнулась с локомотивом

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-27T08:57:21+03:00

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Сегодня около 11.00 утра под поселком Чунский произошла трагедия на нерегулируемом железнодорожном переезде. Автомобиль, которым управляла 40-летняя женщина -водитель, вылетел на пути прямо перед товарняком. Столкновения избежать не удалось, машину буквально смяло. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

.-Как отмечают в полиции Иркутской области, причинами таких трагических инцидентов зачастую являются невнимательность водителя либо умышленное нарушение им правил дорожного движения, допускаемое лишь для того чтобы сэкономить несколько минут времени, «проскочив» перед приближающимся поездом, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

С начала 2019 года это уже 7 происшествие на железнодорожных переездах. В результате этих ЧП двое водителей погибли и еще двое получили различные травмы. Инспекторами ГИБДД в 2019 году за попытки "проскочить" перед поездом привлечено к ответственности 85 водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU