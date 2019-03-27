Десятилетнего ребенка, сбежавшего из дома, остановили под Иркутском инспекторы ГИБДД

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-27T09:22:29+03:00

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Сообщение об исчезновении 10-летнего ребенка в деревне Парфёновка под Иркутском переполошило округу. Мало ли что может произойти с маленьким мальчиком? Тем более, что его родители обратились в полицию поздно вечером.

- Для поиска школьника были сформированы поисковые группы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Ориентировки с описанием внешности паренька распространили среди участковых, оперативников и инспекторов по делам несовершеннолетних. Проверили места скопления молодежи в деревне и близстоящих населенных пунктах.

Школьника нигде не было. Но мальчик нашелся. Ночью сотрудники ГИБДД, которые несли службу на контрольно-пропускном пункте «Качуг», обратили внимание на ребенка, который в одиночестве брел по трассе. Инспекторы Иосиф Хандеев, Александр Караченцев, Валерий Балехаев и Михаил Рудковский решили выяснить, что делает он в пригороде Иркутска и не нужна ли ему какая-либо помощь. Мальчишка, заметив полицейских, попытался дать деру, но его поймали. Четвероклассника доставили в отдел полиции, откуда путешественника и забрали пацана.

ИСТОЧНИК KP.RU