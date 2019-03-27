Мужчину, похитившего партию цветмета почти на миллион рублей, разыскивают в Иркутской области
Полицейские разыскивают 33-летнего жителя Иркутска за кражу крупной партии цветмета. Мужчина работал водителем грузовика в одной из местных фирм и должен был перевезти катушки с медным кабелем. Но до пункта назначения не доехал…
-Пустой «КамАЗ» нашли на дороге в Шелеховском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Сыщики просят помочь найти иркутянина, всех кто узнал мужчину, просят обращаться в ближайшее отделение полиции. Кроме этого, водителю предложено сдаться добровольно.
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ИСТОЧНИК KP.RU