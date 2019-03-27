2019-03-27T09:46:45+03:00
Происшествия

Еще три лесных пожара потушили в Бурятии

Особый режим действует на территории 14 лесничеств
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Еще три лесных пожара потушили в Бурятии.Еще три лесных пожара потушили в Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сибирская тайга полыхает каждый год. В соседней Бурятии лесные пожары начались на 23 дня раньше чем в прошлом году, тогда особый режим ввели только 6 апреля. Сразу три новых очага тушили в Заиграевском и Хоринском районах.

- Их успели найти и ликвидировать в первые часы возникновения, - сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства Бурятии. - На 0.00 часов 27 марта на территории Бурятии действующих лесных пожаров не зарегистрировано.

Всего с начала пожароопасного сезона потушили уже 11 очагов на площади почти 60 гектаров.

Напомним, что он был открыт в Окинском районе. Об этом рассказала группа иркутских ученых. Они приехали в горы Восточного Саяна, чтобы посчитать популяцию снежного барса. Увы, но следы краснокнижного животного им найти не удалось, вместо этого им пришлось тушить тайгу!

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Иркутские ученые, искавшие снежного барса в горах Бурятии, потушили первый лесной пожар. Власти республики признали его официально. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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