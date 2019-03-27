Семь незаконных рубок нашли в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:35 2019-03-27T10:35:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области провели профилактическую операцию «Колея». Искали черных лесорубов. В четырех лесничества Приангарья нашли незаконные рубки и другие нарушения.

- Во время рейдов государственные инспекторы нашли семь делян на площади 14 гектаров, их общий объем более 1000 куб.м, - сообщили в пресс-службе Министерства лесного комплекса Иркутской области. – Составили восемь административных протоколов. Все материалы проверки переданы в правоохранительные органы.

Кроме того, два лесовоза с древесиной передали на штрафплощадку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще три лесных пожара потушили в Бурятии. В соседней Бурятии лесные пожары начались на 23 дня раньше чем в прошлом году, тогда особый режим ввели только 6 апреля. Сразу три новых очага тушили в Заиграевском и Хоринском районах. Особый режим действует на территории 14 лесничеств. Подробнее.

Лесные пожары в Иркутской области начнутся раньше срока из-за аномально теплой весны. Теплая погода, которая установилась в Приангарье в марте, ускорит наступление стихии. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU