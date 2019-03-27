2019-03-27T11:07:29+03:00
Общество

Потомственная шаманка пожаловалась на вырубку леса в Иркутской области

Елена Манжинова озвучила проблема на личном приеме спикера ЗС
Яна ЛИСИНА
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Потомственная шаманка пожаловалась на вырубку леса в Иркутской области.Потомственная шаманка пожаловалась на вырубку леса в Иркутской области.
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От имени жителей Эхирит-Булагатского района к председателю Законодательного Собрания Иркутской области обратилась потомственная шаманка Елена Манжинова. Она рассказала, что в лесу вблизи улуса Зурцаган варварски вырубают лес, захламляют территорию. По ее словам речь идет о нарушении условий договора аренды лесного участка. А это месте, между тем, имеет культовое значение для бурятского народа.

Елена Манжинова пояснила, что местные активисты обращались в правоохранительные органы, в иные инстанции, сейчас начата процедура расторжения договора, но работы на участке не приостановлены. Все это Елена рассказала спикеру областного парламента во время личного приема.

- Мы обязаны сохранить уникальную природу Прибайкалья, - отреагировал Сергей Сокол. - Вместе мы будем добиваться прекращения нелегальных рубок.

Спикер выразил готовность лично посетить улус, чтобы проконтролировать действия арендаторов.

Во время личного приема прозвучали и другие вопросы. Большинство из них касались ветхого и аварийного жилья. Так, жительницы Иркутска пожаловались на то, что многоквартирный дом, в котором они проживают, признан аварийным, но не включен в перечень объектов аварийного жилфонда города для расселения в 2019 году.

Спикер пояснил, что сейчас министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области формирует заявку в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств для получения средств на софинансирование переселения граждан в рамках реализации областной госпрограммы. Она будет направлена в апреле 2019 года, дом необходимо включить в перечень финансируемых объектов. Вопрос взят на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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