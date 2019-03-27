СЕГОДНЯ 12:28 2019-03-27T12:38:39+03:00

На научных уикендах иркутянам расскажут о демографической ситуации в России. Фото: сайт ИГУ.

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В научной библиотеке ИГУ уже в третий раз открылся сезон просветительско-образовательного проекта «Научные weekend’ы», организованный совместно с Клубом молодых ученых «Альянс». В программе - лекции, посвященные злободневным проблемам, одной из которых является демографическая ситуация нашей страны.

30 марта доктор социологических наук, доцент, проректор по науке и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев даст свою оценку этому вопросу, выступив с лекцией «Возможна ли в современной России высокая рождаемость?».

Напомним, что лекции проходят каждую субботу в 14.00 в Научной библиотеке им. В.Г. Распутина ИГУ. Впереди слушателей ожидают не менее занимательные доклады в области биологии, экономики, химии и истории. Расписание лекций третьего сезона проекта «Научныеweekend’ы» можно найти на сайте организаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU