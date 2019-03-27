Губернатор Иркутской области предложил запретить экспорт круглого леса с 2020 года

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-27T13:13:13+03:00

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на имя Президента России Владимира Путина письмо с предложением полностью запретить экспорт круглого леса с 1 января 2020-го по 1 января 2021 года. Еще одно предложение – установить ставки вывозных таможенных пошлин на грубо обработанные пиломатериалы (лафет, брус, сырая доска). Об этих инициативах глава Прибайкалья сообщил в Москве на Всероссийском совещании Рослесхоза.

В докладе губернатора также прозвучало предложение закрепить в лесном законодательстве обязанность лесопользователей тушить лесные пожары, заниматься охраной, защитой, воспроизводством лесов, пресекать незаконные рубки на арендуемых участках.

– Надо обязать лесопользователей содержать штат лесных инспекторов и закрепить в Лесном кодексе РФ понятие «производственный лесной контроль», - заявил Сергей Левченко.

Плюс ко всему губернатор предложил внести изменения в федеральный закон «Об охране озера Байкал», предусмотрев в нем борьбу с вредителями леса. Еще одна инициатива главы региона связана с созданием государственной корпорации по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов в Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU