Управляющий пилорамы хотел дать взятку полицейскому в селе Хомутово
В селе Хомутово Иркутского района прошел рейд по местам приема, переработки и отгрузки древесины. В одном из пунктов нашли нарушения. Менеджер фирмы попытался заплатить полицейскому 20 тысяч рублей, чтобы он не составляя административный протокол.
- О взятке оперативник доложил руководству, деньги были изъяты на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье покушение на дачу взятки.
Сыщики выясняют все детали случившегося. 33-летнего мужчину на время расследования отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU