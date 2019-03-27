Управляющий пилорамы хотел дать взятку полицейскому в селе Хомутово

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-27T14:05:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Хомутово Иркутского района прошел рейд по местам приема, переработки и отгрузки древесины. В одном из пунктов нашли нарушения. Менеджер фирмы попытался заплатить полицейскому 20 тысяч рублей, чтобы он не составляя административный протокол.

- О взятке оперативник доложил руководству, деньги были изъяты на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье покушение на дачу взятки.

Сыщики выясняют все детали случившегося. 33-летнего мужчину на время расследования отпустили под подписку о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нелегал из Средней Азии пытался дать взятку полицейскому в Иркутской области. Чтобы на него составляли протокол, он предложил заплатить 1 тысячу рублей. Подробнее.

Бизнесмена, пытавшегося дать взятку полицейскому, осудили в Иркутске. Владелец кафе хотел заплатить 20 тысяч рублей, чтобы ему вернули изъятый товар. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU