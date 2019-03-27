2019-03-27T14:05:46+03:00
Происшествия

Управляющий пилорамы хотел дать взятку полицейскому в селе Хомутово

33-летний мужчина пытался скрыть найденные нарушения
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Управляющий пилорамы хотел дать взятку полицейскому в селе Хомутово.Управляющий пилорамы хотел дать взятку полицейскому в селе Хомутово.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В селе Хомутово Иркутского района прошел рейд по местам приема, переработки и отгрузки древесины. В одном из пунктов нашли нарушения. Менеджер фирмы попытался заплатить полицейскому 20 тысяч рублей, чтобы он не составляя административный протокол.

- О взятке оперативник доложил руководству, деньги были изъяты на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье покушение на дачу взятки.

Сыщики выясняют все детали случившегося. 33-летнего мужчину на время расследования отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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