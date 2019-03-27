Прогноз погоды в Иркутске: 28 марта временами небольшой снег

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-27T16:19:34+03:00

По области – ветер до 14 м/с

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В Иркутске 28 марта - переменная облачность. Утром и днём в столице Приангарья временами будет идти небольшой снег. Ветер подует со скоростью северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -7…-9, днём воздух прогреется до +1…+3.

- По области - переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер ожидается западный, северо-западный 5-10 м/с, днем возможны порывы до 14 м/с.

Температура в регионе ночью -6…-11, при прояснении -16…-21 градус. Днем 28 марта синоптики обещают -1…+4, при облачной погоде -2…-7, в западных районах местами до +7.

В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.На дорогах Иркутской области - гололедица и снежный накат.

ИСТОЧНИК KP.RU