Buryatia Open 2019: иркутские каратисты завоевали 16 медалей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-27T16:05:00+03:00

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В Улан-Удэ на межрегиональном турнире Buryatia Open 2019 соревновались за победу более 130 каратистов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Монголии. В копилку Приангарья спортсмены принесли 16 медалей – 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.

- Среди девочек 8-9 лет в категории ката весь пьедестал заняли иркутские спортсменки: первое место – Ирина Тихонова, второе – Татьяна Тихонова, третье – Мария Цыбенова, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В кумитэ в этой возрастной категории у Ирины Тихоновой также бронза.

Золотые медали еще завоевали Арина Коляда – две награды, Даниил Токарев - две награды, Александра Терехова, Эдуард Бальжинимаев. Серебро получили Дмитрий Демьянов, Дмитрий Щадрин – две медали, Эдуард Бальжинимаев. Бронзовые медали судьи присудили Александра Терехова, Аркадий Высочин.

ИСТОЧНИК KP.RU